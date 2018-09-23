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Энтони Джошуа уложил Александра Поветкина в седьмом раунде и защитил чемпионский пояс

Джошуа уложил Поветкина в седьмом раунде и защитил чемпионский пояс
Eurosport

1 час назадОбновлено 48 мин. назад

Русский Витязь проиграл второй бой в карьере.

Русский боксер Александр Поветкин проиграл нокаутом действующему чемпиону WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа в бою, который прошел на стадионе «Уэмбли».

39-летний россиянин уверенно начал бой, разбил левым крюком сопернику нос, но британец быстро пришел в себя. В третьем раунде Энтони рассек Поветкину левую бровь, а в седьмом все закончилось.

Александр сильно сдал физически, пропустил атаку Джошуа и упал на канаты. Поветкин поднялся, но британец за несколько секунд отправил его в глубокий нокаут.

  • Джошуа одержал 22 победу в карьере (21 нокаутом).
  • Поветкин проиграл второй раз в 36 боях и впервые нокаутом.

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