Энтони Джошуа уложил Александра Поветкина в седьмом раунде и защитил чемпионский пояс

Русский боксер Александр Поветкин проиграл нокаутом действующему чемпиону WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа в бою, который прошел на стадионе «Уэмбли».

39-летний россиянин уверенно начал бой, разбил левым крюком сопернику нос, но британец быстро пришел в себя. В третьем раунде Энтони рассек Поветкину левую бровь, а в седьмом все закончилось.

Александр сильно сдал физически, пропустил атаку Джошуа и упал на канаты. Поветкин поднялся, но британец за несколько секунд отправил его в глубокий нокаут.

Джошуа одержал 22 победу в карьере (21 нокаутом).

Поветкин проиграл второй раз в 36 боях и впервые нокаутом.

На YouTube спорт особенно хорош