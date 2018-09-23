У Поветкина не было шансов с Джошуа. Но Витязь заслужил эти 500 млн рублей

Тренер Александра Поветкина Иван Кирпа был мегакрутым боксером, но на пике карьеры трагически подрался на улице. 32-летнего мужчину отлупили бутылкой по спине, он потерял море крови и попал в реанимацию, но подлейшие менеджеры даже не позвонили.

Они набрали Ивана лишь когда он встал на ноги – предложили выйти против Сауля Альвареса и заработать 100 тысяч долларов. Кирпа отказался – не захотел быть грушей. Профессиональный ринг для него тут же закончился – Иван Грозный пошел работать тренером и охранником. В сумме выходило 18 тысяч рублей (слабо даже для провинции), но бывший боксер ни о чем не пожалел: имя и гордость были важнее денег.

Со временем Кирпа вырос в мудрого коуча и присоединился к команде Поветкина – своего ровесника, с которым они знакомы со времен молодежных сборных. После всех допинговых историй Александр очистил репутацию, вернулся в игру и героически добрался до чемпионского боя.

Александр Поветкин против Энтони ДжошуаGetty Images

Его дуэль с Джошуа изначально была такой же суицидальной, как для Кирпы – с Альваресом. Правда, здесь разумного варианта с игнором не существовало. Ставки оказались слишком высокими: во-первых, последний шанс на пояса, во-вторых, полный «Уэмбли», в-третьих, совсем запредельный гонорар.

Кирпа замечательно подготовил Поветкина. Витязь достойно смотрелся против соперника, превосходившего Александра абсолютно во всем. Энтони моложе, крупнее, быстрее, сильнее, выносливее и рациональнее – так что проще всего было с первого раунда сушить бой, бегать по рингу, не обострять и не тратить силы. Но Поветкин летел в атаку, периодически открываясь для ударов.

Расчет был смелым и дерзким (нокаут в первых раундах), но Джошуа даже не приблизился к тилту. Британец спокойно выстоял три бодрых раунда, дождался, пока 39-летний оппонент выдохнется, легко перехватил инициативу и безжалостно потушил Поветкину свет. Уничтожение родилось практически из пустоты: гениальный Энтони сокрушил Витязя первой же акцентированной атакой. В тот момент разница в уровне между чемпионом и претендентом подсветилась максимально ярко.

Самое главное, что за Александра ни секунды не было стыдно. Он с самого начала уважительно относился к Джошуа («Это лучший боксер мира»), отчаянно отбарабанил первые раунды и встал после молотоподобной двоечки, хотя мог сразу растечься по рингу и просить первую помощь. В итоге Александру респектовал даже победитель, которого удалось если не напрячь, то как минимум озадачить. «Уэмбли» тоже был в экстазе: сейчас такие зрелищные шоу у супертяжей – грандиозная редкость.

Британские медиа уверяют, что за этот ивент Джошуа поднял 26 млн долларов, а Поветкин – 8 (около 530 млн рублей). И вопросов в духе «А заслужил ли Витязь эти деньги?» быть не должно: и он, и его команда сделали все, чтобы бой против короля современного бокса не выглядел унижением или избиением. Миссия выполнена – улетать в такой нокаут от сегодняшнего Энтони абсолютно не позорно.

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