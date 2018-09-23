«Вроде нормально вел – пропустил удар». Обращение Александра Поветкина после нокаута от Джошуа

Российский боксер Александр Поветкин обратился к болельщикам после поражения от Энтони Джошуа.

«Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто за меня болел. Со мной все нормально. С самочувствием все хорошо. Что могу сказать? Проиграл бой. Вроде нормально вел – пропустил удар, ничего не сделаешь. Джошуа оказался сильнее», – сказал Поветкин.

Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде.

Теперь британец намерен встретиться с победителем пары Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри.

Для Александра это второе поражение в карьере при 35 победах.

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