«Вроде нормально вел – пропустил удар». Обращение Александра Поветкина после нокаута от Джошуа
Витязь отдал все силы.
Российский боксер Александр Поветкин обратился к болельщикам после поражения от Энтони Джошуа.
«Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто за меня болел. Со мной все нормально. С самочувствием все хорошо. Что могу сказать? Проиграл бой. Вроде нормально вел – пропустил удар, ничего не сделаешь. Джошуа оказался сильнее», – сказал Поветкин.
- Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде.
- Теперь британец намерен встретиться с победителем пары Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри.
- Для Александра это второе поражение в карьере при 35 победах.
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