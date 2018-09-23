«Хочу приехать в Россию». Энтони Джошуа пришел в раздевалку к Александру Поветкину и выразил респект

Британец Энтони Джошуа пришел в раздевалку к Александру Поветкину после поединка, который боксеры провели на 80-тысячном «Уэмбли».

«Хочу показать свое уважение, ты очень последовательный боксер. Я хочу приехать в Россию», – сказал Джошуа.

«Приезжай в любое время», – ответил Поветкин.

В твиттере Энтони пожелал сопернику удачи на русском языке, но латиницей.

Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде и сохранил статус чемпиона мира в супертяжелом весе.

Следующим соперником британца станет либо Деонтей Уайлдер, либо Тайсон Фьюри.

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