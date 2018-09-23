Фьюри: «Джошуа – бомж, для него нормально подраться с 39-летним боксером, который вдвое меньше»

Британский боксер Тайсон Фьюри прокомментировал победу Энтони Джошуа над Александром Поветкиным.

«Можно с уверенность сказать, что Джошуа никогда не подерется с Цыганским королем. Никогда. Никто не говорит про его бой с Тайсоном Фьюри, линейным чемпионом мира.

Для Джошуа нормально подраться с 39-летним боксером, который вдвое меньше него. Сегодня вечером мы ясно увидели, что я побьюсь с лучшим тяжеловесом – Деонтеем Уайлдером. Джошуа не стоит и рядом: он медленный, методичный, временами громоздкий. Он силен, да, но таковы все боксеры. Очевидно, что он избегает меня любой ценой.

Если бы я был тобой, Джошуа, я бы тоже избегал меня. Потому что я въехал бы тебе по лицу. Ты – бомж, я никогда не встречал большего бомжа, чем ты», – подытожил Фьюри, который позже зачем-то удалил запись из инстаграма.

Джошуа убрал Поветкина нокаутом в седьмом раунде.

Теперь Энтони подерется с победителем пары Фьюри – Уайлдер. Бой пройдет 13 апреля 2019 года.

Фьюри – о следующем сопернике: «Они все одинаковые. Уайлдер, Джошуа, Паркер – дерьмо и бомжи»

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