В ночь с 25 на 26 сентября на стадионе «Тоттенхэма» состоится долгожданный поединок за титул суперчемпиона в тяжелом весе. Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа встретится с бывшим абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе и обязательным претендентом WBO в тяжелом весе Александром Усиком. Рассказываем, что нужно знать перед главным боем года.

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Результаты взвешивания

Бокс Усик и Джошуа подерутся осенью в Лондоне 26/06/2021 В 09:16

Британец оказался на 8 кг тяжелее украинского боксера. Джошуа показал вес 108,8 кг, Усик – 100,2 кг. Также спортсмены провели последнюю дуэль взглядов перед поединком. Она прошла максимально дружелюбно: Энтони и Александр даже не сдержали улыбок и пожали друг другу руки.

Кто фаворит?

Бой Усика и Джошуа ждут почти 2 года: после того, как в декабре 2019 года взял реванш у Энди Руиса и вернул свои титулы. Долгое время организация поединка срывалась из-за переговоров британца с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Но бой с соотечественником за абсолютное чемпионство в тяжелом весе не состоялся, и WBO приказала Джошуа договориться о поединке с Усиком.

Энтони Джошуа выиграл 24 боя в профессиональной карьере и один проиграл. Александр Усик провел 18 поединков и все завершил победами. Украинец имеет шанс вписать себя в историю – до него стать объединенным чемпионом в тяжелом весе после статуса абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом удавалось лишь Эвандеру Холифилду.

Александр Усик Фото: Getty Images

Гонорары

Усик заработает в 5 раз меньше британца: гарантированная выплата украинцу составит 3,5 миллионов евро, но она может быть увеличена до 5,8 миллионов, если подписок на платные трансляции продадут больше 450 тысяч. Джошуа гарантированно заработает 17,5 миллионов евро.

Где смотреть бой?

Поединок в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ», а также онлайн-кинотеатр Amediateka. Но включать телевизор совсем не обязательно – Eurosport проведет текстовую трансляцию боя. Заглядывайте и не уходите!

Бокс Бой между Усиком и Джошуа может пройти на «Уэмбли» 25/05/2021 В 13:13