В Лондоне на футбольной арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» прошел бой за звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Обладатель четырех поясов по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа сражался с украинцем Александром Усиком.

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Начало поединка осталось за украинским боксером – в четвертом раунде Усик нанес мощный удар с левой, который на пару раундов выбил Джошуа из колеи.

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В дальнейшем Александр доминировал, а британец действовал вторым номером и выжидал момент для нокаута. Не получилось – более того, в 11-м раунде Усик еще раз крепко приложился с правой и зал притих.

В последнем раунде Джошуа пошел на нокаут, но ничего не добился. Более того, только гонг спас британца от нокаута. Судьи единогласно отдали победу украинцу – 117-112, 116-112, 115-113.

Для Джошуа это второе поражение в карьере, его статистика – 24-2. До Усика британец сенсационно уступил Энди Руису в декабре 2018 года.

В андеркарде прошли еще три боя с участием славянских боксеров. Полусредневес Максим Продан из Украины проиграл раздельным решением албанцу Флориану Марку в битве за пояс IBF International.

В полутяжелом весе Даниэль Лапин по очкам победил поляка Павла Мартынюка. А средневес из России Хасан Байсангуров уступил американцу Кристоферу Оусли в поединке за вакантный интерконтинентальный титул WBA.

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