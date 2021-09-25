Шла середина 12-го раунда. Александр Усик прижал Энтони Джошуа к канатам и доносил удар за ударом – а потом перестал. То ли Александр просто пощадил титулованного соперника, то ли не хотел рисковать, но Джошуа выжил.

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Точно так же было и в конце боя: Энтони улыбался, понимая, что пояса уплывают, а Усик прощал соперника после мощнейших серий. Было очевидно: украинец станет новым чемпионом мира, несмотря на судей, опыт Джошуа и 65 тысяч зрителей на стадионе «Тоттенхэма».

Джошуа – Усик Усик побил Джошуа и забрал у британца 4 пояса 2 ЧАСА НАЗАД

Александр Усик побил Энтони Джошуа Фото: Getty Images

Александр был точнее, быстрее, конкретнее и разнообразнее – он заслужил и победу, и пачку респектов (в том числе от Кличко) за эффектный стиль. Если в первых восьми раундах местами возникали вопросы, то последние трехминутки украинец забрал безоговорочно. Теперь хочется увидеть бой Усика с Тайсоном Фьюри – кажется, единственным, кто готов соперничать с Сашей в плане оригинальности. Для этого Цыганскому Королю надо второй раз отмутузить Уайлдера, а потом не уйти в загул и принять вызов Усика.

Зато уже ясно, что элитная карьера Энтони Джошуа завершена. После победы над Кличко были надежды, что дисциплинированный британец надолго задоминирует весь тяжелый вес. К сожалению, за отточенными комбинациями скрылись академичность и полное отсутствие фантазии. Сначала это доказал толстяк Руис, а потом он же подтвердил, что Джошуа переоценен (реванш был скучным и неубедительным). Теперь Энтони, вероятно, выпал из мировой тройки топ-тяжеловесов.

Жалко ли британца? Ни капли. Он слишком осторожничал в дебюте, не рисковал в поздних раундах и откровенно жалко выглядел в последние полторы минуты. Да, в теории Джошуа мощнее Усика и должен лучше управлять габаритами (Александр поднабрал ради боя – мог быть дискомфорт), но эти козыри оказались лишь иллюзией. Поэтому карьера британца теперь состоит из четырех хайлайтов: олимпийское золото, победа над Кличко, луз от мексиканского жировика и уничтожение от Усика.

Глобально можно уходить – деньги уже заработаны. Зато для нового чемпиона все только начинается: зная подход Усика, он может плотно занять трон на ближайшие несколько лет. Причем без пауз в духе Фьюри и без антисенсаций в стиле того же Джошуа, а с регулярными (и очень зрелищными!) защитами титулов.

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