«Хочу любить жену чаще». Пресс-конференция Усика после боя

Украинский боксер Александр Усик ответил на вопросы журналистов после победы над Энтони Джошуа из Британии.
О бое и реванше
– На данный момент это самый большой поединок в моей карьере, но не самый трудный. Лондон очень для меня счастливый, но никакая победа на профессиональном ринге не может превысить золото Олимпийских игр.
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Джошуа – боец. Думаю, он будет пытаться стать лучше. Возможно, решится он на реванш, возможно, нет – это его проблема. Я думаю, что решиться.
О критике
– Ничего не собираюсь говорить, я не обращаю внимания на критиков. Критики умеют только критиковать, а для меня критика – это дополнительная мотивация. Я знаю, что я умираю в зале, тону в бассейне, бегу и хочу остановиться, но не останавливаюсь. А то, что они меня критикует – это их проблема. Они болтуны.
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О планах и семье
– Хочу завоевать все четыре пояса и водить детей в школу, на тренировку, наблюдать, как они растут, деревья садить, яблоки поливать, хочу заниматься сельским хозяйством, у меня, кстати, есть озера. Жить хочу. Жену любить хочу. Чаще, блин. Я с января-месяца херачу.
О месте реванша
– Где бы я реально хотел? Блин, на Олимпийском. В Киеве, да.
- Усик выиграл все 19 боев на профессиональном ринге.
- До перехода в профессионалы Александр брал золото Олимпиады-2012.
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