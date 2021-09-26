Британский боксер Энтони Джошуа был срочно госпитализирован в больницу Лондона с подозрением на перелом глазницы после боя против украинца Александра Усика.

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«Не знаю, сломал ли он глазницу, но выглядит неважно. Он сказал, что не мог видеть после девятого раунда. Было ощущение, что силы оставили его», – приводит слова Хирна The Sun

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Поединок в тяжелом весе продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей. Усик стал новым чемпионом мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO.

На счету 34-летнего Усика 19 побед без поражений.

У 31-летнего Джошуа 24 победы при двух поражениях.

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