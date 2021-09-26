Украинский боксер Александр Усик сделал подарок основателю компании Tesla Илону Маску. В подарок от Усика миллиардер получил NFT-токен и костюм JAXET, в котором украинец выходит на поединок.
«Спасибо всем за поддержку! Идеальная ночь, чтобы выразить свое уважение Илону Маску и сделать особенный подарок – мой личный токен NFT и индивидуально разработанный костюм JAXET. Илон, чемпион зовет», – написал Усик в твиттере.
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- Усик – большой фанат Илона Маска, а его костюм сделан в честь главы Tesla. Перед боем он уже предлагал одеяние Маску, но не получил ответа.
- Поединок Джошуа с Усиком в тяжелом весе продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей. Усик стал новым чемпионом мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO.
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