Украинский боксер Александр Усик сделал подарок основателю компании Tesla Илону Маску. В подарок от Усика миллиардер получил NFT-токен и костюм JAXET, в котором украинец выходит на поединок.

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«Спасибо всем за поддержку! Идеальная ночь, чтобы выразить свое уважение Илону Маску и сделать особенный подарок – мой личный токен NFT и индивидуально разработанный костюм JAXET. Илон, чемпион зовет», – написал Усик в твиттере.

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Усик – большой фанат Илона Маска, а его костюм сделан в честь главы Tesla. Перед боем он уже предлагал одеяние Маску, но не получил ответа.

Поединок Джошуа с Усиком в тяжелом весе продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей. Усик стал новым чемпионом мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO.

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