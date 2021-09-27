Российский боксер Артур Бетербиев вспомнил, как бился с Александром Усиком в любительском боксе и заявил, что считает украинца фартовым. Стоит отметить, что о везении Усика Бетербиев рассуждал до поединка украинца с Энтони Джошуа.

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«Я вам скажу, что мы с ним три раза встречались в любительской карьере. Первый раз – когда была матчевая встреча в Калининграде между Украиной, Россией и Азербайджаном. Усика в последний момент на замену выпустили вместо человека, который со мной должен был драться. По-моему, Исмаил Силлах должен был на 81 кг, но они резко поменяли его, и тогда я выиграл у Усика на 81 кг. Хотя я готовился на правшу, но они в последний момент левшу выпустили. И тогда он еще более прыгучий был, весил 81 кг. Но я выиграл у него, и вот вторая встреча была в Баку, третья – на Олимпиаде.

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Я не умаляю его заслуг, но он фартовый. Ему повезло во многом. Везде повезло. И на Олимпиаде он на три боя попал. Фартовый, но я не могу винить его за то, что ему повезло. А Усик не боксировал в первом бою, только на три боя попал. Но фортуна – она же тоже не всегда, она когда-то заканчивается», – приводит слова Бетербиева «Спорт-Экспресс».

Поединок Джошуа с Усиком в тяжелом весе продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей. Усик стал новым чемпионом мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO.

На счету 34-летнего Усика 19 побед без поражений. Бетербиев в профессиональной карьере 16 раз выиграл и не уступал.

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