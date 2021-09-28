Украинский боксер Александр Усик не разделяет негативных высказываний о совместных фотографиях украинских спортсменов с российскими. Он считает это хайпом.

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«Почему власть наделяет себя правом критиковать спортсменов за фото с представителями России? Меня критикует? Это все хайп – люди заражены хайпом, они хотят, чтобы о них говорили. Не хочу никаким образом рекламировать этих людей. Они немного больные», – заявил Усик на пресс-конференции на ютьюб-канале USYK17

Бокс Усик сокрушил Джошуа и выбил 19 из 19. Как складывался чемпион 26/09/2021 В 06:37

Усик завоевал титул объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе, победив Энтони Джошуа единогласным решением судей.

На счету 34-летнего боксера 19 побед без поражений.

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