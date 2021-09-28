Украинский боксер Александр Усик не разделяет негативных высказываний о совместных фотографиях украинских спортсменов с российскими. Он считает это хайпом.
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«Почему власть наделяет себя правом критиковать спортсменов за фото с представителями России? Меня критикует? Это все хайп – люди заражены хайпом, они хотят, чтобы о них говорили. Не хочу никаким образом рекламировать этих людей. Они немного больные», – заявил Усик на пресс-конференции на ютьюб-канале USYK17 .
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