Экс-чемпион мира легендарный тяжеловес Майк Тайсон поделился впечатлениями от просмотра боя Александра Усика и Энтони Джошуа.
«Посмотрел поединок Усика и Джошуа. Возможно, у обоих был не самый лучший день. Как вы думаете после этого выступления, они победили бы меня в лучшие годы?» – написал Тайсон в твиттере.
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- Александр Усик завоевал титул объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.
- Он победил Энтони Джошуа единогласным решением судей.
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