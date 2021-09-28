Экс-чемпион мира легендарный тяжеловес Майк Тайсон поделился впечатлениями от просмотра боя Александра Усика и Энтони Джошуа.
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«Посмотрел поединок Усика и Джошуа. Возможно, у обоих был не самый лучший день. Как вы думаете после этого выступления, они победили бы меня в лучшие годы?» – написал Тайсон в твиттере.
Джошуа – Усик
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  • Александр Усик завоевал титул объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.
  • Он победил Энтони Джошуа единогласным решением судей.
КАК БЫ ЗАКОНЧИЛСЯ БОЙ ТАЙСОНА ПРОТИВ УСИКА ИЛИ ДЖОШУА?
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