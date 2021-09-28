Экс-чемпион мира легендарный тяжеловес Майк Тайсон поделился впечатлениями от просмотра боя Александра Усика и Энтони Джошуа.

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«Посмотрел поединок Усика и Джошуа. Возможно, у обоих был не самый лучший день. Как вы думаете после этого выступления, они победили бы меня в лучшие годы?» – написал Тайсон в твиттере.

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Александр Усик завоевал титул объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Он победил Энтони Джошуа единогласным решением судей.

КАК БЫ ЗАКОНЧИЛСЯ БОЙ ТАЙСОНА ПРОТИВ УСИКА ИЛИ ДЖОШУА? Майк превратил бы Энтони в отбивную Тайсон вырубил бы Усика в первом раунде Усик бы победил Тайсона Джошуа выстоял бы против Железного Майка Уиск и Джошуа даже не добрались бы до титульного боя

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