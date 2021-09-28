Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк сообщил о будущем реванше с британцем Энтони Джошуа. Это вопрос решенный.
«Реванш был прописан в контракте, он уже активирован стороной Джошуа. Я помню, как мы обсуждали с Александром вопрос реванша – он не огорчился, наоборот, обрадовался. Сказал: «Побью Антоху дважды». У нас есть ограничение по времени, в рамках которого должен состояться реванш, и те даты, которые Хирн приблизительно объявил на пресс-конференции (ферваль-март), – это действительно так», – рассказал Красюк на пресс-конференции Усика на ютьюб-канале USYK17.
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