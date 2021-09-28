Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк сообщил о будущем реванше с британцем Энтони Джошуа. Это вопрос решенный.
  • Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом
«Реванш был прописан в контракте, он уже активирован стороной Джошуа. Я помню, как мы обсуждали с Александром вопрос реванша – он не огорчился, наоборот, обрадовался. Сказал: «Побью Антоху дважды». У нас есть ограничение по времени, в рамках которого должен состояться реванш, и те даты, которые Хирн приблизительно объявил на пресс-конференции (ферваль-март), – это действительно так», – рассказал Красюк на пресс-конференции Усика на ютьюб-канале USYK17.
Джошуа – Усик
Тайсон: «Думаете, Усик и Джошуа побили бы меня в лучшие годы?»
4 ЧАСА НАЗАД
  • Усик завоевал титул объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.
  • Он победил Джошуа единогласным решением судей.
«Хочу любить жену чаще». Пресс-конференция Усика после боя
Майк Тайсон: «Как думаете, Усик и Джошуа побили бы меня в лучшие годы?»
Смотрите каналы Eurosport прямо на сайте
Джошуа – Усик
«Они немного больные». Усик – о критикующих фото с русскими
7 ЧАСОВ НАЗАД
Бокс
Усик сокрушил Джошуа и выбил 19 из 19. Как складывался чемпион
26/09/2021 В 06:37