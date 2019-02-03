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Василий Ломаченко: «Сергей Ковалев, от души, рад за тебя»

Ломаченко: «Сергей Ковалев, от души, рад за тебя»
Eurosport

1 час назад

Бокс вне политики.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Super, WBO и The Ring Василий Ломаченко поздравил с победой русского боксера Сергея Ковалева.

«От души 👊 Рад за тебя 🙏», – написал в инстаграме украинец и приложил меншен приятеля. На фотографии Ломаченко позирует в черно-белой футболке с изображением Ковалева на принте.

«Благодарю, Василий 😉», – ответил ему в комментариях Сергей.

  • Сергей Ковалев 3 февраля победил в реванше колумбийца Элейдера Альвареса и вернул звание чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.
  • Ломаченко в декабре 2018-го решением судей победил кубинца Хосе Педрасу, защитил два чемпионских пояса и завоевал еще один по версии WBO.

«Я очнулась с разбитым носом, сотрясением и травмой позвоночника». Ковалев близок к аресту на 4 года

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