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Альварес – о поединке с Ковалевым: «Мой сильнейший оппонент»
2 ноября мы увидим мяснейший бой.
Чемпион WBA в среднем весе Сауль Альварес тщательно подготовился к поединку с чемпионом WBO в полутяжелом дивизионе Сергеем Ковалевым.
«У него длинные руки, его джеб очень хорош. Он знает, как двигаться по рингу, но мы подготовились к этому. Без сомнений, Ковалев – сильнейший оппонент из тех, с которыми я встречался. Это большой риск для меня, но мы готовы к этому.
У нас есть ум и мастерство, чтобы победить Ковалева», – приводит слова Канело Boxing News 24.
- Бой между Ковалевым и Альваресом пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе.
- Статистика Ковалева на профессиональном ринге – 34 победы, 3 поражения, одна ничья. Статистика Канело – 52 победы, одно поражение, две ничьи.
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