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«Моя мотивация – побить этого рыжего чемпиона и потанцевать». Ковалев – про бой с Альваресом

«Моя мотивация – побить этого рыжего чемпиона и потанцевать». Ковалев – про бой с Альваресом
Eurosport

30/10/2019 в 00:43Обновлено 1 час назад

Как думаете, кто в итоге исполнит победный танец?

Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о своей мотивации перед поединком против Сауля Альвареса.

«Моя мотивация? Побить этого рыжего чемпиона и потанцевать», – заявил Ковалев во время прямого эфира в инстаграме. Слова боксера приводит Sports.ru.

  • Бой между Ковалевым и Альваресом пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе.
  • Статистика Ковалева на профессиональном ринге – 34 победы, 3 поражения, одна ничья. Статистика Альвареса – 52 победы, одно поражение, две ничьи.

Альварес – о поединке с Ковалевым: «Мой сильнейший оппонент»

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