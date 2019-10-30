Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о своей мотивации перед поединком против Сауля Альвареса.

«Моя мотивация? Побить этого рыжего чемпиона и потанцевать», – заявил Ковалев во время прямого эфира в инстаграме. Слова боксера приводит Sports.ru.

Бой между Ковалевым и Альваресом пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе.

Статистика Ковалева на профессиональном ринге – 34 победы, 3 поражения, одна ничья. Статистика Альвареса – 52 победы, одно поражение, две ничьи.

Альварес – о поединке с Ковалевым: «Мой сильнейший оппонент»

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