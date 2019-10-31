Getty Images

Альварес: «Ковалев – лучший в своей категории, поэтому я выбрал его»

Альварес: «Ковалев – лучший в своей категории, поэтому я выбрал его»
Eurosport

23 ч. назадОбновлено 1 час назад

Канело хочет биться с лучшими.

Мексиканский боксер Сауль Альварес дал комментарий перед боем с Сергеем Ковалевым.

«Почему выбрал Ковалева? Потому что он лучший в своей категории, он один из лучших. Я выбрал его, чтобы сотворить историю, сразившись с одним из лучших.

Чувствую себя замечательно. Посмотрим в субботу, как все сложится, но сейчас я чувствую себя хорошо.

Мы испытываем огромное уважение к Ковалеву как к бойцу, уважаем его тренера и команду. Мы готовились к бою, тренировались и будем готовы в субботу победить», – цитирует Канело Bad Left Hook.

  • Бой пройдет 2 ноября в Неваде. В Москве будет раннее утро 3 ноября.
  • Для Альвареса это первый поединок в полутяжелом весе.
Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

None
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте