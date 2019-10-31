Точное время боя, где смотреть

Сергей Ковалев и Сауль Альварес подерутся 3 ноября в Лас-Вегасе, бой начнется в 7 утра по московскому времени. Как сообщает ТАСС, прямую трансляцию поединка проведет Первый канал, начало трансляции – в 6:50.

Что стоит на кону

Ковалев будет защищать титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO – Сергей вернул себе это звание в поединке с Элейдером Альваресом и защитил в бою против Энтони Ярда. Канело, в свою очередь, только дебютирует в полутяжелом дивизионе, поэтому его риски минимальны – в случае поражения мексиканец не утратит три пояса, завоеванных в среднем весе.

Сергей КовалевGetty Images

«Ковалев – лучший в полутяжелом весе, именно поэтому мы выбрали его. Мы стремимся написать историю, сражаясь с одним из сильнейших боксеров. Вполне комфортно чувствую себя в новом весе. Все хорошо, но давайте посмотрим, как все сложится в выходные», – отметил Альварес.

Кто фаворит у букмекеров

Букмекеры верят в Альвареса: на победу мексиканца можно поставить за ничтожный коэффициент 1,2. А вот на успехе Ковалева кто-то как следует наварится: на российского бойца дают жирный коф 4,2 (ничья – 24).

Почему эксперты считают, что победит Альварес? Все просто: Канело на семь лет моложе (29 лет против 36) и имеет за плечами всего одно поражение – в 2013 году Сауль уступил легендарному Флойду Мэйуэзеру. Кроме неудачи в поединке с Флойдом, на счету Альвареса две ничьи (с Геннадием Головкиным и Хорхе Хуаресом) и 52 победы – мощнейшая статистика на фоне Ковалева, который проиграл три боя из последних семи.

В каком стиле пройдет бой

Прогноз на этот счет дал чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол: «Примерно что-то такое там будет: Ковалев удерживает Альвареса на дистанции, он будет пытаться это делать, а Альварес будет пытаться подойти поближе, серии в корпус проводить, навязывать темп. Интрига – выдержит ли Сергей темп. Или сам попадет по Альваресу. Как закончится бой – можно гадать, но никто не скажет точно».

Параллельно с поединком Ковалева и Альвареса пройдет другой громкий бой – Нэйт Диас и Хорхе Масвидаль зарубятся на ивенте UFC 244.

За бой с Альваресом Ковалев заработает 12 млн долларов. Часть из них отойдет промоутерам из Main Event, еще часть – представителям компании Top Rank.

«Моя мотивация – побить этого рыжего чемпиона и потанцевать». Ковалев – про бой с Альваресом

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