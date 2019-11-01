Тренер российского боксера Сергея Ковалева Бадди Макгирт опасается, что судьи отдадут победу Саулю Альваресу, если бой продлится 12 раундов.

«Вижу это вот так. Если мы победим его, но решение примут не в нашу пользу, это увидит весь мир. Понимаете, что я имею в виду? Но такой парень, как Канело, не примет этого и захочет реванша.

Наш план – выйти и сделать то, что нужно, не переживая насчет судей. Иначе можно победить самого себя, задумываясь о посторонних вещах», – приводит слова Макгрита BoxingScene.

Бой пройдет 2 ноября в Неваде. В Москве будет раннее утро 3 ноября.

Для Альвареса это первый поединок в полутяжелом весе.

Бой Ковалева и Альвареса уже совсем скоро. Кто победит и в каком стиле пройдет поединок?

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