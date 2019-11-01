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Ковалев получит за бой в 11,6 раз меньше Альвареса
Такая несправедливость.
Атлетическая комиссия Невады озвучила гонорар боксеров Сергея Ковалева и Сауля Альвареса за предстоящий бой.
39-летний российский боксер получит три миллиона долларов, Альваресу достанется 35 млн. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на комиссию. Таким образом, Ковалев заработает в 11,6 раз меньше соперника.
- Бой пройдет 2 ноября в Неваде. В Москве будет раннее утро 3 ноября.
- Для Альвареса это первый поединок в полутяжелом весе.
- Статистика Ковалева – 34 победы, одна ничья и три поражения. Альварес победил 52 раза, дважды свел бои к ничьей и один раз проиграл.
Бой Ковалева и Альвареса уже совсем скоро. Кто победит и в каком стиле пройдет поединок?
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