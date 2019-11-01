Атлетическая комиссия Невады озвучила гонорар боксеров Сергея Ковалева и Сауля Альвареса за предстоящий бой.

39-летний российский боксер получит три миллиона долларов, Альваресу достанется 35 млн. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на комиссию. Таким образом, Ковалев заработает в 11,6 раз меньше соперника.

Бой пройдет 2 ноября в Неваде. В Москве будет раннее утро 3 ноября.

Для Альвареса это первый поединок в полутяжелом весе.

Статистика Ковалева – 34 победы, одна ничья и три поражения. Альварес победил 52 раза, дважды свел бои к ничьей и один раз проиграл.

Бой Ковалева и Альвареса уже совсем скоро. Кто победит и в каком стиле пройдет поединок?

Качай приложение Eurosport для iOS или Android