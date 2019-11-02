Российский боксер Сергей Ковалев назвал свое преимущество в бою с Саулем Альваресом по прозвищу Канело, который перешел в более тяжелую весовую категорию.

«Я уважаю то, что он делает и на какой идет риск. Но полутяжелый вес – моя территория. Я в этом дивизионе с самого первого боя и хочу сделать свою историю», – цитирует 36-летнего Ковалева ESPN.

Ковалев – чемпион WBO в полутяжелом весе, Канело владеет поясом WBA в среднем дивизионе.

По московскому времени бой состоится рано утром 3 ноября.

Бой Ковалева и Альвареса уже совсем скоро. Кто победит и в каком стиле пройдет поединок?

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