Бывший российский боксер и депутат Госдумы Николай Валуев поделился мнением о предстоящем бое Сергея Ковалева и Сауля Альвареса.

«Шансы у Ковалева есть. Но положительные моменты будут у Ковалева в первой половине боя. Конечно, в США его могут засудить. Ставки высоки, и они больше в сторону Канело в силу молодости, раскрученности. Мне трудно оценить, выдержит ли Сергей темп боя: разница в возрасте, усталость к концу боя – это все, на что может надеяться Альварес. Сомневаюсь, что бой закончится нокаутом.

Малая пауза между боями Ковалева делает акцент на Альвареса. Для Сергея это не лучшие условия боя. Альварес давно готовится к этому поединку, в отличие от Ковалева, который недавно провел бой в Екатеринбурге. Ковалев уже является лучшим боксером в России. Его фамилия навсегда останется в топе российских профессиональных боксеров», – цитирует 46-летнего Валуева «Чемпионат».

Ковалев – чемпион WBO в полутяжелом весе, Канело владеет поясом WBA в среднем дивизионе.

По московскому времени бой состоится рано утром 3 ноября.

Бой Ковалева и Альвареса уже совсем скоро. Кто победит и в каком стиле пройдет поединок?

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