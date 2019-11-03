Боксер из России Сергей Ковалев уступил в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. Русский спортсмен проиграл мексиканцу Саулю Канело Альваресу и не защитил пояс.

Весь поединок Канело стоял в защите, но явно побеждал по очкам. Ковалев не справлялся с блоком Альвареса и пропускал удары в челюсть.

В 11-м раунде Сергей пропустил хук в правый висок и качнулся. Сауль пошел в атаку, снова ударил соперника и добил Крашера в челюсть. Ковалев рухнул на канаты, рефери тут же остановил бой.

Канело взял четвертый титул, который стал для него первым в полутяжелой категории. Ранее у мексиканца были три пояса в среднем весе – по версии WBA (Super), WBC и The Ring.

Альварес стал первым боксером, который становился чемпионом в четырех категориях. Помимо полутяжелого веса Сауль брал пояса в первом среднем, среднем и втором среднем весах.

Ковалев провел второй бой менее чем за три месяца. 24 августа он защитил титул после победы техническим нокаутом с Энтони Ярдом. Это самый малый промежуток между поединками у 36-летнего Сергея.

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