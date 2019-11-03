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Ковалев: «Канело – великий чемпион, а я вернусь на ринг и буду еще сильнее»
Сергей проиграл очень достойно.
Российский боксер Сергей Ковалев прокомментировал поражение от мексиканца Сауля Альвареса.
«Все в порядке, для меня это был хороший опыт. Канело – великий чемпион, а я немного не оправился после предыдущего боя. Спасибо ему за бой, огромное уважение Канело. Он делает историю. Я вернусь на ринг и буду еще сильнее», – цитирует 36-летнего Ковалева BoxingScene.
- Альварес нокаутировал Ковалева в 11-м раунде.
- Предыдущий бой Сергей провел против Энтони Ярда 24 августа и победил нокаутом.
Канело уработал Ковалева и взял пояс в четвертой весовой категории
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