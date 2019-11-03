Getty Images

Ковалев: «Канело – великий чемпион, а я вернусь на ринг и буду еще сильнее»

Ковалев: «Канело – великий чемпион, а я вернусь на ринг и буду еще сильнее»
Eurosport

57 мин. назадОбновлено 56 мин. назад

Сергей проиграл очень достойно.

Российский боксер Сергей Ковалев прокомментировал поражение от мексиканца Сауля Альвареса.

«Все в порядке, для меня это был хороший опыт. Канело – великий чемпион, а я немного не оправился после предыдущего боя. Спасибо ему за бой, огромное уважение Канело. Он делает историю. Я вернусь на ринг и буду еще сильнее», – цитирует 36-летнего Ковалева BoxingScene.

  • Альварес нокаутировал Ковалева в 11-м раунде.
  • Предыдущий бой Сергей провел против Энтони Ярда 24 августа и победил нокаутом.

Канело уработал Ковалева и взял пояс в четвертой весовой категории

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

None
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте