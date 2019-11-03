Бой Канело Альвареса и Сергея Ковалева отлично показал, что смешанные единоборства окончательно уработали бокс.

Сначала президент UFC Дэйна Уайт сказал, что организаторы сошли с ума, когда поставили поединок Сауля и Крашера на ту же дату, что и ивент ММА-промоушена. Но затем Уайт довольно объявил, что стриминг-сервис DAZN, отваливший Альваресу пятилетний контракт на 365 млн долларов, не начнет трансляцию боя, пока в Нью-Йорке не закончат Хорхе Масвидаль и Нэйт Диас.

Из Лас-Вегаса прилетела странная картинка – оба боксера в полной экипировке лежали на диванах, потому что ждали, когда же там завершат UFC-файтеры.

Но даже это не помешало Саулю. На арене в Неваде его представили последним, хотя действующим чемпионом был Крашер – по правилам, претенденты выходят перед обладателями пояса. Но промоутеры наплевали на приличия и показали, кто здесь главная звезда. Это было оправданно, потому что у Ковалева объективно был шанс только на лаки-панч, никаких объективных вариантов на победу по очкам у него не просматривалось.

Деньги на успех Канело можно было грузить уже после взвешивания, которое Сергей чуть не провалил. Он вписался в категорию с четвертой попытки и спустя 10 минут после трех первых фейлов. Затем русский боксер объяснял, что его весы откалиброваны так же, как официальные, и что оставлял зазор в 150 граммов перед дуэлью взглядов с мексиканцем.

Но важно понимать, что это родная категория для Ковалева и в которой он завоевывал чемпионские пояса. Сауль перепрыгнул два дивизиона с момента последнего боя и набрал шесть килограммов мышечной массы, но казался максимально уверенным в себе – и на взвешивании, и на ринге.

Сауль Канело Альварес – Сергей КовалевGetty Images

Крашер еще в предыдущем поединке с Энтони Ярдом выглядел не очень и между восьмым и девятым раундом услышал от тренера, что тот остановит бой при таких пропущенных ударах. Безусловно, это его заслуга, что он взял себя в руки и уделал непобедимого британца техническим нокаутом. Но плохую подготовку можно было заметить уже тогда. Прибавьте сюда скандалы с избиением модели и приставанием к какой-то даме в самолете и сделайте выводы, действительно ли Ковалев занимается собственной карьерой.

«Мы очень хорошо знаем Сергея и знаем, с кем имеем дело», – заявлял в конце сентября тренер Канело Эдди Рейносо. За две недели до боя он раскрыл тактику мексиканца – комбинации по корпусу, плотная защита, внимание к ударам Крашера справа и контр-панчи в туловище. Все это Альварес выполнил до миллиметра, каждая буква коуча совпала с его стратегией на поединок. То есть Ковалев понимал, что будет делать соперник, но все равно проверял с дистанции, не попадал джебами и раз за разом пропускал чувствительные удары в печень.

К седьмому-восьмому раунду стало ясно, что Сергея спасет лишь один выстрел в челюсть – судьи отдадут уверенную победу по очкам Саулю, а после 24 гонгов рефери поднимет руку мексиканца. Наверняка об этом говорили в углу Крашера, наверняка что-то чувствовал он сам. И, тем не менее, русский боксер выходил в ринг, молотил по блоку перчаток Канело и не справлялся с ответными хуками в корпус. Пропущенный в голову был лишь делом времени, и Альварес послал Ковалева в нокаут за 3 минуты 45 секунд до финального гонга.

Сауль Канело Альварес – Сергей КовалевGetty Images

Возможно, на Сергея повлияло слабое восстановление – в 36 лет выходил на поединок спустя 2,5 месяца после предыдущего. Возможно, он потерял скорость и плохо поработал с тренером над резкостью. Возможно, плохо изучил план Альвареса на бой. Возможно, просто вышел на ринг продержаться как можно дольше и обеспечить себя до конца жизни и без победы над Канело.

В последнем Ковалев никогда не признается, но это однозначно последний важный бой в его карьере. Вероятно, у Крашера будет еще встреча с Геннадием Головкиным, в котором оба вспомнят о тумаках Альвареса. Но больше на топ-уровень Сергей не вернется – можно подвозить мешков, купаться в заслуженной славе в Челябинске и возвращаться к крепкому алкоголю после четырехлетней паузы.

Не каждому чемпиону удается красиво закончить славную карьеру. Сергей Ковалев много сделал для славы русского бокса и не почувствовал момент, когда после 30-0 в 2016-м последовали 4-4 и практически конец выступлений. Нужно либо смириться, либо меняться. С Канело Крашер четко показал – изменений не будет. За что и улетел на канаты.

Ковалев: «Канело – великий чемпион, а я вернусь на ринг и буду еще сильнее»

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