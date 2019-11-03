Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев посоветовал Сергею Ковалеву завершить карьеру после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.

«Думаю, Ковалеву стоит уйти. Здоровье дороже. Соотечественники и болельщики поддержат его, я в том числе. Его решение должно быть мужское: либо уйти, либо продолжить. У него есть семья, маленькие дети. Бывает всякое – например, как Дадашев. Сергей сам боксировал с парнем, который после боя с ним же и умер.

Здесь надо думать самому, как ему подскажут внутренние инстинкты, как принять решение, оно в любом случае будет непростое. Что касается боя с соотечественниками Биволом или Бетербиевым, то я бы ему не посоветовал», – цитирует 34-летнего Мехонцева «Чемпионат».

Ковалев проиграл Канело нокаутом в 11-м раунде.

Мехонцев – олимпийский чемпион Лондона-2012 в категории до 81 кг.

После боя с Ковалевым в 2011 году умер Роман Симаков – он потерял сознание на ринге, впал в кому и скончался в больнице.

Ковалев улетел в нокаут от Канело и закончил с топ-боями. Возможно, дальше Головкин и завершение

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