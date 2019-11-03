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Ковалев госпитализирован после нокаута от Канело

Ковалев госпитализирован после нокаута от Канело
Eurosport

1 час назад

Не панкуем, это профилактическая мера.

Российский боксер Сергей Ковалев был госпитализирован после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.

«В целях предосторожности Сергея направили в больницу. На всякий случай принято решение провести дополнительную проверку после нокаута», – рассказали ТАСС в команде 36-летнего Ковалева.

  • Сергей уступил нокаутом в 11-м раунде. На момент завершения боя он проигрывал и по очкам.
  • Предыдущий бой Ковалев провел против Энтони Ярда 24 августа и победил нокаутом.

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