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Канело откажется от отнятого у Ковалева пояса и вернется в средний вес

Канело откажется от отнятого у Ковалева пояса и вернется в средний вес
Eurosport

2 мин. назад

Ни себе, ни людям.

Сауль Альварес по прозвищу Канело откажется от завоеванного в бою с Сергеем Ковалевым пояса чемпиона мира WBO в полутяжелом весе. Мексиканский боксер намерен вернуться в привычную для себя весовую категорию.

«Сауль вернется в средний вес», – сказал ТАСС один из представителей команды Канело.

  • Альварес победил Ковалева в 11-м раунде техническим нокаутом. Сергей после боя был доставлен в больницу.
  • Канело – первый боксер, бравший пояса в четырех категориях. Прежде он становился чемпионом в первом среднем, среднем и втором среднем весах.
  • У Сауля 53 победы, две ничьи и одно поражение.

Ковалев улетел в нокаут от Канело и закончил с топ-боями. Возможно, дальше Головкин и завершение

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