Сауль Альварес по прозвищу Канело откажется от завоеванного в бою с Сергеем Ковалевым пояса чемпиона мира WBO в полутяжелом весе. Мексиканский боксер намерен вернуться в привычную для себя весовую категорию.

«Сауль вернется в средний вес», – сказал ТАСС один из представителей команды Канело.

Альварес победил Ковалева в 11-м раунде техническим нокаутом. Сергей после боя был доставлен в больницу.

Канело – первый боксер, бравший пояса в четырех категориях. Прежде он становился чемпионом в первом среднем, среднем и втором среднем весах.

У Сауля 53 победы, две ничьи и одно поражение.

Ковалев улетел в нокаут от Канело и закончил с топ-боями. Возможно, дальше Головкин и завершение

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