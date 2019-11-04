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Канело откажется от отнятого у Ковалева пояса и вернется в средний вес
Ни себе, ни людям.
Сауль Альварес по прозвищу Канело откажется от завоеванного в бою с Сергеем Ковалевым пояса чемпиона мира WBO в полутяжелом весе. Мексиканский боксер намерен вернуться в привычную для себя весовую категорию.
«Сауль вернется в средний вес», – сказал ТАСС один из представителей команды Канело.
- Альварес победил Ковалева в 11-м раунде техническим нокаутом. Сергей после боя был доставлен в больницу.
- Канело – первый боксер, бравший пояса в четырех категориях. Прежде он становился чемпионом в первом среднем, среднем и втором среднем весах.
- У Сауля 53 победы, две ничьи и одно поражение.
Ковалев улетел в нокаут от Канело и закончил с топ-боями. Возможно, дальше Головкин и завершение
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