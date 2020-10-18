Украинец Василий Ломаченко сенсационно проиграл в объединительном поединке за четыре пояса в легком весе.

В американском Лас-Вегасе 32-летний боксер уступил Теофимо Лопесу из США.

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В начале боя Ломаченко стоял в защите и принимал удары соперника в блок. Процент точных попаданий Лопеса колебался на уровне 23%, Василий бил реже и точнее, его статистика находилась где-то на отметке 35-40%.

Лишь в восьмом раунде Лома взорвался серией точных ударов, и Теофимо слегка качнуло.

В финале боя Ломаченко был активнее и разрывал соперника, на последних секундах 12-го раунда рассек правую бровь Лопесу.

После обсуждения судьи единогласно присудили победу американскому боксеру. 116-112, 119-109, 117-111 – Лопес выиграл у Василия.

Ломаченко потерял пояса по версиям WBA (Super), WBO и журнала The Ring, а также не отобрал у Теофимо титул по версии IBF. Американец получил звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легкой весовой категории.

Для украинца это поражение стало вторым в профессиональной карьере. До этого он выиграл 15 из 16 проведенных поединков.

23-летний Лопес до сих пор не уступил ни одного боя, его статистика – 16-0, 12 побед нокаутом.

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