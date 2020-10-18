Для Василия Ломаченко бой с Теофимо Лопесом был чем-то большим, чем просто поединок на боксерском ринге. Конечно, на кону стояли четыре пояса и звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, но для украинца победить Лопеса в какой-то момент стало делом чести.

Их конфликт начался в декабре 2018 года – отцу Теофимо не понравилось, как Лома отнесся к нему на отвали в вестибюле отеля, поэтому Васе прилетело от старика по полной. «Я вырос на улицах и знаю, когда ты кому-то не нравишься. Поэтому я просто развернулся, подошел к нему и сказал: «Эй, парень, знаешь что? Мы захватим твое шоу, а затем мой сын вернется, чтобы сломать тебе шею», – горячо вспоминал Лопес-старший.

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И с тех пор Тео регулярно колет украинского чемпиона во всех интервью, а после подписания контракта на объединительный бой и вовсе расстреливал Василия по всем фронтам – он и «маленькая дива», и две медали Олимпиады ничего не значат, Ломаченко уже старый и медленный, а Лопес молодой и быстрый. Новая школа не выдумывала ничего нового – в UFC на трэштоке поднялся ранний Конор Макгрегор, сейчас чем-то подобным занимается Хамзат Чимаев.

Теофимо Лопес перед боем с Василием Ломаченко Фото: Getty Images

Но Лома сам признавался, что впервые столкнулся со словесным хейтом. Воспитание позволяло ему не отвечать, но наверняка оскорбления в медиа давили на украинца при подготовке к бою. Максимум реакции – жесткие, но вежливые слова в духе «Жаль, что родители не научили себя, что за слова придется отвечать».

При выходе на ринг Василий откинул эмоции и действовал максимально собранно. Лопес и в поединке напрыгивал на более титулованного соперника, а The Matrix терпел. На экране то и дело выскакивала статистика ударов и точных попаданий – цифры кричали, что Тео бил примерно в пять раз чаще, но все уходило в блок, а Ломаченко намного чаще доводил кулак в челюсть или корпус американца.

Украинец плотно держал перчатки, высоко поднимал руки и не высовывался из защиты. Он даже не переходил в контратаки и явно не вкладывался в панчи, поэтому самый частый интершум в трансляции – звук сокращающихся подушек, это Лопес то и дело бессильно лупил по обороне противника. Точность выстрелов едва-едва превышала 23%, то есть лишь один из четырех ударов достигал тела Василия.

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес Фото: Getty Images

Попадания Ломаченко же наоборот росли – с 25% в первом раунде через 36% после 12 минут поединка и до 43% к половине боя. Девятилетняя разница в возрасте, которую Теофимо (по крайней мере, в интервью) считал недостатком украинца, здесь стала его преимуществом. Да, Hi-Tech делал много мелких движений и внешне как будто суетился, но стратегически он четко раскладывал соперника на мелкие детали, изматывал его бесполезными шлепками по перчаткам, которые не наносили ему никакого урона.

Лома терпеливо выжидал примерно до восьмого раунда и пошел в наступление. В эти три минуты он словно отыгрывал отставание в 200 панчей, которое намайнил соперник. У Василия прошли важные двоечки, наконец-то получились удары с правой в голову. В девятом отрезке боя Лопеса даже качнуло после попадания «Матрицы», в следующем клинче американцу пришлось взять короткую паузу, чтобы прийти в себя и не нахватать чужих кулаков в бороду.

В чемпионских раундах Ломаченко уже четко показывал, у кого тут в три раза больше поясов. Статистика точных ударов как раз в этот момент подскочила до королевских 52%, от Васи прилетали уже не двойки, а тройки «Голова-корпус-голова», и Теофимо принимал каждый выстрел раз за разом. С приближением финального гонга украинец выглядел все лучше и лучше, а Лопес наоборот не знал, чем отвечать, – отсюда же и бессильные удары ниже пояса, уже на втором из которых Лома никак не реагировал.

В последние три минуты из Ломаченко как будто выпустили воздух, он максимально выложился в 11 предыдущих раундах. Но и американец понимал, что нужно заканчивать здесь и сейчас – бездумные пули Тео не долетали до челюсти соперника, но Василий зачем-то пустился в обмен ударами, когда можно было на опыте увязать Лопеса в борьбе и дождаться конца боя.

Оценки судей не вызывали тревогу – Теофимо явно пропустил больше опасных ударов и за несколько секунд до решающего гонга получил страшное рассечение. Но арбитры решили по-другому и единогласно отдали победу Лопесу, он самый молодой чемпион мира с четырьмя поясами.

И тут можно рассуждать о том, что не так сделал Ломаченко. Да, он публично выразил разочарование судейскими протоколами, но возникает вопрос: мог ли украинец действовать так же, как во второй половине поединка, в стартовых раундах? Неужели в первой части боя у Лопеса было настолько серьезное преимущество, что оно перевесило тотальное доминирование украинца в конце? Один из рефери вовсе насчитал 119-109 в пользу Теофимо, то есть американец как будто выиграл 11 из 12 раундов. Даже интересно посмотреть в этот скорборд – Тео был сильнее Васи в восьмом раунде, когда раз за разом получал тумаки, или в 11-м, когда пропускал то двоечки, то троечки?

И даже обидно, что в контракте с Top Rank Boxing нет опции реванша, и Ломаченко не запросил у Боба Арума немедленный повторный поединок. Его можно было провести еще до конца 2020 года, чтобы уже через пару месяцев указать дерзкому негодяю на место.

Воспитанный Василий, конечно, не скажет, что у него украли победу, а наоборот будет биться, тренироваться и доказывать, что подслеповатые арбитры все не так поняли и совершили гигантскую ошибку. Хотя, возможно, лучше было бы выразиться в стиле Теофимо Лопеса – прямота в действиях иногда приводит к четырем чемпионским поясам.

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