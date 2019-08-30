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Поветкин зарубится с кузеном Фьюри в последний день лета. У кого больше шансов на успех?
Букмекеры говорят, что у Русского Витязя.
Поветкин подерется в андеркарде боя Ломаченко – Кэмпбелл
Вечером 31 августа в Лондоне на крытой площадке «О2 Арена» пройдет один из главных боксерских ивентов в 2019 году. Главным поединком вечера станет противостояние украинца Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла – мужчины подерутся сразу за три чемпионских пояса в легком весе. А россиянин Александр Поветкин в этот же вечер встретится с кузеном всемирно известного Тайсона Фьюри – Хьюи Фьюри.
Точное время боя, где смотреть
Точного времени начала боя нет, но ориентировочно он запланирован на 23:00 31 августа – к этому часу уже стоит быть во всеоружии и настроить телевизионную антенну/интернет-трансляцию на нужный канал. Из иностранных каналов поединок покажут сразу два – USA ESPN+ и United Kingdom SKY Box Office.
Александр Поветкин против Энтони ДжошуаGetty Images
Статистика Поветкина и Фьюри
39-летний Поветкин провел за карьеру 36 поединков, в которых отпраздновал 34 победы и дважды проиграл. Фьюри младше оппонента на 15 лет – соответственно, его статистика пока скромнее: 23 победы и два поражения. При этом поражения Хьюи пришлись на два сверхзначимых поединка – против Джозефа Паркера и Кубрата Пулева. Соперников попроще он обычно убирал, но относится ли к их числу Поветкин?
Коэффициенты букмекеров
Фаворитом предстоящего поединка букмекеры считают Поветкина: на россиянина дают коэффициент 1,44. Поставить на Фьюри можно с куда более высоким коэффициентом – 2,84. По всей видимости, опыт Поветкина справится с удалой прытью 24-летнего Фьюри. По крайней мере, симпатии всесильных букмекеров на стороне Русского Витязя.
- До перехода в профессиональный бокс в 2005 году Поветкин выиграл золото Олимпиады в Афинах.
- В последнем на данный момент поединке Поветкин уступил британцу Энтони Джошуа.
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