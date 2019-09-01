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Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Убедительный бой от Витязя!
Российский боксер Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри единогласным решением судей.
Бой тяжеловесов, состоявшийся в андеркарде поединка Василия Ломаченко и Люка Кэмпбэлла, продлился все 12 раундов. Судьи отдали победу 39-летнему Поветкину, итоговый счет – 117:111.
- Статистика Поветкина в профессиональной боксе – 35 побед и 2 поражения.
- У Фьюри – 23 победы и 3 поражения.
- Поветкин бился в статусе бывшего временного чемпиона мира в супертяжелом весе.
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