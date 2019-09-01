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Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей

Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Eurosport

21 мин. назад

Убедительный бой от Витязя!

Российский боксер Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри единогласным решением судей.

Бой тяжеловесов, состоявшийся в андеркарде поединка Василия Ломаченко и Люка Кэмпбэлла, продлился все 12 раундов. Судьи отдали победу 39-летнему Поветкину, итоговый счет – 117:111.

  • Статистика Поветкина в профессиональной боксе – 35 побед и 2 поражения.
  • У Фьюри – 23 победы и 3 поражения.
  • Поветкин бился в статусе бывшего временного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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