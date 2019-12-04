Когда пройдет бой, что стоит на кону

Александр Поветкин и Майкл Хантер побьются в андеркарде матча-реванша Энди Руиса и Энтони Джошуа. Именно победитель боя Поветкин – Хантер станет главным претендентом на титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA. Пока что он у Руиса.

После победы в Лондоне над Хьюи Фьюри Поветкин очень хотел перед боем Руис – Джошуа подраться не с Хантером: «Пока не могу ничего сказать по своему следующему бою. Не знаю, буду ли боксировать с Хантером. Мне бы хотелось провести бой с Тайсоном Фьюри. Получится ли это организовать у менеджеров... Ведь у него тоже свои бои».

Фьюри - ПоветкинGetty Images

Договориться, видимо, не получилось, поэтому уже через два дня бой с Хантером стал решенным делом. Александр получит за него 500-600 тысяч долларов независимо от результата.

Кто такой Майкл Хантер

В любителях Хантер стал бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров уже в 18 лет. Дальше были две победы в чемпионате США, участие в ЧМ-2007 (проиграл Исламу Тимурзиеву в первом раунде) и лондонской Олимпиаде (уступил Артуру Бетербиеву – тоже в стартовом круге).

После Лондона-2012 Майкл ушел в профи, где у него 18 побед (15 нокаутом). Единственное поражение – от Александра Усика, но в этом бою Хантер достоял до конца, а такое в поединках с украинцем удалось всего четверым боксерам.

В последнем поединке 31-летний американец единогласным решением судей победил россиянина Сергея Кузьмина и завоевал пояс WBA Intercontinental. Также у Хантера есть пояс WBA International в супертяжах.

Американец настроен на нокаут

Хантер не раз говорил, что настроен уложить Александра досрочно: «Мой стиль, передвижения по рингу и боксерский IQ будут проблемой для любого боксера. Так случилось, что Поветкин стоит у меня на пути. Я выбрал Поветкина, потому что знаю, что он один из самых крепких парней в дивизионе. Знал, что он примет этот бой. Ему будет трудно одолеть меня, я же сделаю все, чтобы победить. Я должен проявить себя еще раз.

Александр ПоветкинGetty Images

Чувствую, что я просто лучше Поветкина. Собираюсь в субботу остановить его, я всегда стараюсь завершать бои досрочными победами».

Александр публично о Хантере не говорил, зато его промоутер Андрей Рябинский признал, что поединок будет непростым: «Хантер – очень сложный соперник, этот бой будет для Саши тяжелым. Это скоростной боксер с хорошей техникой, реакцией, чувством дистанции и передвижением. Это опасный боксер. Да, у него нет сокрушительного удара, но Майкл компенсирует это большим количеством комбинаций. Но Саша очень опытный и техничный боксер, и думаю, что он разберется».

Мнение Александра Шлеменко

Известный российский боец Александр Шлеменко в разговоре с корреспондентом Eurosport.ru Александром Петровым поделился ожиданиями от боя.

«Поветкин – тот человек, который заставляет меня следить за боксом, я его всегда поддерживаю. Сейчас он один из лидеров профессионального бокса в России.

Хантер быстрее? Я бы не сказал, что Александр – медленный боксер. Самое главное, как он прошел тренировочный лагерь, как удалось восстановиться и подготовиться. Если это получилось, то Хантеру будет очень тяжело противостоять Поветкину.

Если Поветкин станет официальным претендентом на титул, то с действующим чемпионом – Руисом – ему было бы поудобнее. Энди ниже ростом, чем Джошуа. У Александра есть кое-какие проблемы с высокими бойцами – ему сложнее боксировать с теми, кто его выше. Когда противник оказывался одного роста или хотя бы немного повыше – проблем у Поветкина было намного меньше. Есть чисто антропометрические сложности.

Да, Руис довольно легко разобрался с Джошуа в первом поединке, но стилистически именно он будет более удобным соперником Александра».

Мнение Олега Тактарова

Комментарий Eurosport.ru дал также и экс-чемпион UFC Олег Тактаров:

«Саша мне позвонил вечером перед отъездом. Посмотрел «Последнее испытание» (в фильме снимался Тактаров – Eurosport.ru) – его это очень воодушевило. Так вот по голосу было понятно, что он выиграет. Я в свое время смотрел «Рэмбо: первая кровь» перед боями. Сколько раз смотрел – столько раз и выигрывал. Может быть, этот фильм будет для Саши таким же. Поветкин стал более опытным, многие вещи просчитывает, ему не надо много двигаться по рингу.

– С кем удобнее в случае победы будет драться за титул – с Руисом или Джошуа?

Если дело будет далеко от Мексики – то с Руисом. Это психология, не могу объяснить вещи, на понимание которых у меня ушло 20 лет, за один разговор. Просто это национальная психология [мексиканцев]».

Где и когда пройдет бой

Поединок состоится 7 декабря в Дирияхе – пригороде Эр-Рияда, Саудовская Аравия. В России поединок покажет Первый канал (трансляция начнется в 23:50 по Москве), на Украине – телеканал «Интер».

Кто фаворит

Букмекеры считают фаворитом американца, на его победу коэффициент варьируется от 1,5 до 1,7. Победа Поветкина умножит выигрыш в 2,1-2,5 раза. Ничья обогатит поставившего на этот исход в 26 раз.

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