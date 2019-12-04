Российский боец MMA Александр Шлеменко поделился ожиданиями от боксерского поединка между Александром Поветкиным и Майклом Хантером.

«Поветкин – тот человек, который заставляет меня следить за боксом, я его всегда поддерживаю. Сейчас он один из лидеров профессионального бокса в России. Хантер быстрее? Я бы не сказал, что Александр – медленный боксер. Самое главное, как он прошел тренировочный лагерь, как удалось восстановиться и подготовиться. Если это получилось, то Хантеру будет очень тяжело противостоять Поветкину.

Если Поветкин станет официальным претендентом на титул, то с действующим чемпионом – Руисом – ему было бы поудобнее. Энди ниже ростом, чем Джошуа. У Александра есть кое-какие проблемы с высокими бойцами – ему сложнее боксировать с теми, кто его выше. Когда противник оказывался одного роста или хотя бы немного повыше – проблем у Поветкина было намного меньше. Есть чисто антропометрические сложности.

Да, Руис довольно легко разобрался с Джошуа в первом поединке, но стилистически именно он будет более удобным соперником Александра», – заявил Шлеменко в беседе с корреспондентом Eurosport.ru Александром Петровым.

Поветкин и Хантер подерутся в андеркарде боя между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

В июне 2019 года Руис сенсационно нокаутировал Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

«Я лучше, постараюсь закончить нокаутом». Все о бое Поветкина с Хантером в андеркарде Руис – Джошуа

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