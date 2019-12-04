Бывший чемпион UFC Олег Тактаров поделился ожиданиями от боксерского поединка между Александром Поветкиным и Майклом Хантером.

– Саша мне позвонил вечером перед отъездом. Посмотрел «Последнее испытание» (в фильме снимался Тактаров – Eurosport.ru) – его это очень воодушевило. Так вот по голосу было понятно, что он выиграет.

Я в свое время смотрел «Рэмбо: первая кровь» перед боями. Сколько раз смотрел – столько раз и выигрывал. Может быть, этот фильм будет для Саши таким же. Поветкин стал более опытным, многие вещи просчитывает, ему не надо много двигаться по рингу.

– С кем удобнее в случае победы будет драться за титул – с Руисом или Джошуа?

– Если дело будет далеко от Мексики – то с Руисом. Это психология, не могу объяснить вещи, на понимание которых у меня ушло 20 лет, за один разговор. Просто это национальная психология [мексиканцев], – заявил Тактаров в беседе с корреспондентом Eurosport.ru Александром Петровым.

Поветкин и Хантер подерутся в андеркарде боя между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

В июне 2019 года Руис сенсационно нокаутировал Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

«Я лучше, постараюсь закончить нокаутом». Все о бое Поветкина с Хантером в андеркарде Руис – Джошуа

Качай приложение Eurosport для iOS или Android