Боксер из России Александр Поветкин не проиграл американцу Майклу Хантеру.

В Эд-Диръии, Саудовской Аравии, Русский Витязь выдержал все 12 раундов по три минуты. В первом отрезке Хантер послал соперника в нокдаун. До шестого раунда боксеры шли в атаку и уверенно обменивались хуками и джебами, но затем сбавили темп из-за усталости.

Поветкин получил от русского судьи 115:113, по мнению второго рефери уступил с тем же счетом, но третий арбитр зафиксировал ничью – 114:114. Таким образом, в этом поединке не выявили победителя.

Поветкин и Хантер дрались в андеркарде реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа.

В двух предыдущих поединках Александр улетел в технический нокаут от Джошуа и победил решением судей Хьюи Фьюри.

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