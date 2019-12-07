Соперник Александра Поветкина – Майкл Хантер – вышел на бой против россиянина в маске персонажа из франшизы «Хищник».

Первая лента про Хищника прогремела в 1987 году, главную роль в фильме исполнил Арнольд Шварценеггер. Хантер удачно вспомнил о нем перед боем с Поветкиным, остроумно обыграв собственную фамилию (Hunter = Охотник).

Моду на маски среди боксеров ввел Деонтей Уайлдер – на недавний бой против Луиса Ортиса он вышел вот в таком оригинальном образе:

Поветкин и Хантер бьются в андеркарде боя между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

Перед боем фаворитом у букмекеров шел 31-летний Хантер.

«Я пожму ему руку, а потом оторву голову». Что нужно знать о реванше Джошуа – Руис

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме