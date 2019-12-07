Getty Images
Соперник Поветкина вышел на бой в маске Хищника из фильма со Шварценеггером
Бокс – не только благородный вид спорта, но и отличное шоу.
Соперник Александра Поветкина – Майкл Хантер – вышел на бой против россиянина в маске персонажа из франшизы «Хищник».
Первая лента про Хищника прогремела в 1987 году, главную роль в фильме исполнил Арнольд Шварценеггер. Хантер удачно вспомнил о нем перед боем с Поветкиным, остроумно обыграв собственную фамилию (Hunter = Охотник).
Моду на маски среди боксеров ввел Деонтей Уайлдер – на недавний бой против Луиса Ортиса он вышел вот в таком оригинальном образе:
- Поветкин и Хантер бьются в андеркарде боя между Энтони Джошуа и Энди Руисом.
- Перед боем фаворитом у букмекеров шел 31-летний Хантер.
«Я пожму ему руку, а потом оторву голову». Что нужно знать о реванше Джошуа – Руис
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте