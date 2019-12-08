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«Думаю, это был равный бой». Поветкин прокомментировал исход поединка с Хантером
После непростого первого раунда Александр пришел в себя.
Российский боксер Александр Поветкин прокомментировал исход поединка с американцем Майклом Хантером, который завершился вничью.
«Я думаю, это был равный бой. Спасибо сопернику за хороший бой и хороший урок. В принципе, спокойно восстановился после того, как он меня потряс в первом раунде. Я не ожидал, что он начнет так давить с самого начала. С радостью проведу с Хантером еще один бой», – сказал Поветкин.
- Победитель боя Поветкин – Хантер должен был стать претендентом на титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA, которым владеет Энди Руис.
- На счету Поветкина стало 38 боев (+35, =1, -2), Хантер выходил на профессиональный ринг 20 раз (+18, =1, -1).
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