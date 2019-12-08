Российский боксер Александр Поветкин прокомментировал исход поединка с американцем Майклом Хантером, который завершился вничью.

«Я думаю, это был равный бой. Спасибо сопернику за хороший бой и хороший урок. В принципе, спокойно восстановился после того, как он меня потряс в первом раунде. Я не ожидал, что он начнет так давить с самого начала. С радостью проведу с Хантером еще один бой», – сказал Поветкин.

Победитель боя Поветкин – Хантер должен был стать претендентом на титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA, которым владеет Энди Руис.

На счету Поветкина стало 38 боев (+35, =1, -2), Хантер выходил на профессиональный ринг 20 раз (+18, =1, -1).

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