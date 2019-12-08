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Поветкин и Хантер могут провести бой-реванш
Может, второй поединок выявит сильнейшего.
Российский боксер Александр Поветкин может провести бой-реванш против американца Майкла Хантера. Об этом заявил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
«С самого начала было боязно. Я переживал и волновался. Еще до поединка говорил, что Хантер не подарок, это очень сильный и опасный боксер. Мы с Сашей до боя обсуждали возможные развития событий и понимали, что поединок будет тяжелым. Так и получилось.
В такой ситуации надо было проявлять характер. Получился бой на встречных курсах, с переменным успехом, и вот зафиксировали ничью. Согласен с решением судей. Думаю, мы придем к тому, что этим ребятам нужно будет провести еще один бой», – цитирует Рябинского «Р-Спорт».
- Поветкин получил от русского судьи 115:113, по мнению второго рефери уступил с тем же счетом, но третий арбитр зафиксировал ничью – 114:114.
- Победитель боя Поветкин – Хантер должен был стать претендентом на титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA.
- На счету Поветкина теперь 38 боев: 35 побед, одна ничья и два поражения.
«Думаю, это был равный бой». Поветкин прокомментировал исход поединка с Хантером