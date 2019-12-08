Российский боксер Александр Поветкин может провести бой-реванш против американца Майкла Хантера. Об этом заявил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

«С самого начала было боязно. Я переживал и волновался. Еще до поединка говорил, что Хантер не подарок, это очень сильный и опасный боксер. Мы с Сашей до боя обсуждали возможные развития событий и понимали, что поединок будет тяжелым. Так и получилось.

В такой ситуации надо было проявлять характер. Получился бой на встречных курсах, с переменным успехом, и вот зафиксировали ничью. Согласен с решением судей. Думаю, мы придем к тому, что этим ребятам нужно будет провести еще один бой», – цитирует Рябинского «Р-Спорт».

Поветкин получил от русского судьи 115:113, по мнению второго рефери уступил с тем же счетом, но третий арбитр зафиксировал ничью – 114:114.

Победитель боя Поветкин – Хантер должен был стать претендентом на титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA.

На счету Поветкина теперь 38 боев: 35 побед, одна ничья и два поражения.

«Думаю, это был равный бой». Поветкин прокомментировал исход поединка с Хантером

Подписывайся на нас в твиттере