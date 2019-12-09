Российский судья Юрий Копцев объяснил, почему отдал победу Александру Поветкину в бою против Майкла Хантера.

«По силовым ударам впереди был Поветкин, статистика показывает небольшой отрыв по этому показателю у Саши. Но секрет кроется в том, что силовые удары Хантера и Поветкина в этом бою разительно отличаются. Нужно принимать этот важнейший критерий, который может запутать болельщика.

Может кому-то показаться, что если градировать силовые удары на сильные и не очень, то возникнет путаница. Силовой ущерб, который наносил Поветкин сопернику, был в разы сильнее. Этот критерий стал решающим в оценке», – цитирует Копцева ТАСС.

40-летний Поветкин получил от русского судьи 115:113.

Второй рефери дал аналогичный расклад в пользу Хантера, третий зафиксировал равный счет 114:114 – следовательно, бой завершился вничью.

Поветкин потерял шанс на чемпионский бой. Руис и Джошуа легко уработают Русского витязя

Подписывайся на нас в твиттере