Теперь у Русского Витязя одна победа в четырех последних поединках.

В главном поединке ивента Matchroom Fight Camp в английском Брентвуде русский тяжеловес Александр Поветкин уступил Диллиану Уайту из Великобритании.

Поветкин раз за разом пропускал джебы в голову. В четвертом раунде Уайт дважды отправил соперника в нокдаун, рефери возвращал Русского витязя в бой. В пятом раунде Александр пошел в атаку, идеально вложился в один удар и опрокинул Диллиана в жесточайший нокаут.

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Поветкин отобрал у Уайта пояса временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, а также титул WBC Diamond Championship.

Это второе поражение в карьере Диллиана – в 2015 году британец проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа. До боя с русским боксером Уайт выиграл 11 поединок подряд.

Первоначально бой должен был пройти на «Манчестер Арене» 2 мая. Из-за коронавируса турнир сначала перенесли на 4 июля, а в итоге провели в конце августа в штаб-квартире боксерского промоушна Matchroom Boxing.

Также в основном карде полусредневес Крис Конго победил Лютера Клэя техническим нокаутом в девятом раунде и отнял у него пояс WBO Global. Действующая чемпионка мира Кэти Тэйлор выиграла у бельгийки Делфин Персон и объединила титулы по версиям WBA, WBC, IBF, WBO и журнала The Ring в суперлегком весе.

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