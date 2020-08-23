Русский витязь вернулся в большую игру, но главное – не забыть, что он проиграл Диллиану.

Еще в 2013 году Александр Поветкин был главным бойцом России. Он махался в переполненных «Лужниках» с Владимиром Кличко, подарил нам мем «Бей петуха» и без шансов проиграл украинцу за пару месяцев до политического кризиса в Киеве.

Примерно тогда же среди полутяжей царил Сергей Ковалев, но оба русских боксера разбирались лишь с мешками, потихоньку старели и получали по тыкве от первых же мощных противников. И если у Крашера это был Андре Уорд, то Русский витязь попал под Энтони Джошуа. Бам-бум, падение на канвас в седьмом раунде и технический нокаут от лучшего из действующих файтеров планеты – примерно так выглядело возможное завершение карьеры.

Поветкин – Уайт Поветкин отправил Уайта в нокаут и стал временным чемпионом мира WBC 2 ЧАСОВ НАЗАД

Александр Поветкин – Энтони Джошуа, 2018 год Фото: Getty Images

Поветкину тогда было 39 лет, продолжение на ринге виделось исключительно серым и больше напоминало прощальный тур Scorpions с провинциальными поединками против ноунеймов. После полета над гнездом кукушки (спасибо за оборот Емельяненко-младшему) от Джошуа Александр с трудом отбуцкал кузена Тайсона Фьюри и сгонял ничью с Майклом Хантером в андеркарде реванша Энтони с Руисом. Теперь в тяжелом весе правили другие герои, и Поветкин лишь смотрел на них из-за кулис.

Бой с непроигрывавшим пять лет Диллианом Уайтом для Поветкина оставался последним шансом, чтобы вернуться в большой бокс. Поражение продолжило бы неприятную серию – из четырех поединков у Саши была бы лишь одна победа, тенденция к спаду очевидна и для зрителей, и для промоутеров. К тому же, организаторы наверняка учитывали бы, что, скажем, в ничейном поединке с Хантером единственный судья, который присудил победу Поветкину, был из России. Так себе атмосферка для камбэка к претендентским боям.

Начало с Диллианом Уайтом казалось многообещающим. Оба соперника встали в защитные стойки, но инициативу захватил Поветкин. Он проверял британца и боковыми, и слева, и справа, и по корпусу, и искал апперкоты.

Уайт терпеливо сносил потуги Витязя, как кот с доставучими мышами, пока однажды не лупанул врагу в голову джебом. Прямой удар неожиданно достиг лба Александра. Диллиан наверняка удивился и попробовал еще раз – снова попал куда-то в район носа. Sky Sports после окончания поединка показал нарезки лучших моментов, и эти джебы англичанина появлялись в хайлайтах раз за разом. Только представьте, как часто кулаки Уайта прилетали в голову Поветкина – черепушка русского боксера трещала от пропущенных ударов.

Саша устал уже к третьему раунду, что просто поражало, – он на 13 килограммов легче соперника, должен быть мобильнее и подготовленнее его, но вместо лучшей физики и видимой легкости наоборот тяжелел с каждой минутой. Да, у Поветкина нет славы фаната тяжелых напитков, как у Ковалева, он бережно относится к телу и форме, так что такой спад организма нужно, видимо, списывать на возраст (через две недели Алексу исполнится 41 год).

С каждым раундом Уайт все активнее шел вперед, угловые советовали ему держать тот атакующий бокс со старта поединка, и Диллиан все мощнее вкладывался в каждый удар. Кульминацией стала четвертая трехминутка, когда британец поставил противника на колено, а затем еще разок вмазал боковым. Два нокдауна, после которых Поветкина шатало все сильнее, и если бы бой так и продолжался, волны снесли бы Русского витязя в сторону ТКО. Плюс из четырех раундов судьи отдали бы Александру максимум один, остальные явно оставались за действующим чемпионом.

Нечто похожее зрители видели и у Сергея Ковалева с Саулем Альваресом. Крашер тоже заметно тяжелел по ходу поединка, напропускал простых ударов, плохо держался в защите и все сильнее качался из стороны в сторону. Конечно, все закончилось на канатах – Канело добил челябинца и отправил его в больничку.

Было легко прогнозировать такой же расклад для Поветкина. Он проигрывал от четырех до шести очков после двух нокдаунов и предсказуемо пошел в атаку – иначе было не победить. Александр внимательно действовал на старте пятого раунда и поймал Уайта на апперкот. Британец мощно получил в бороду и сенсационно улетел на канвас без чувств – после гонга прошло всего 25 секунд, а с отсчета рефери до десяти до Витязя и вовсе не больше двух минут.

Такого резкого разворота в боксе тяжеловесов не было давно. «Это был шок, Диллиан уже забрал этот поединок, и все так обернулось, – качал головой промоутер Эдди Хирн, на заднем дворе которого и проходил ивент. – В контракте был пункт о повторном бое, и первое, что мне сказал Диллиан после подъема: «Дай мне реванш».

Поветкин же в интервью спокойно благодарил веривших в него болельщиков, продюсера Андрея Рябинского и отвечал «Возможно» на вопрос, лучший ли это удар в его жизни. Если этот хлопок в челюсть Уайта и не самый крутой, то точно самый неожиданный. Александр действительно проиграл бой чемпиону мира и вытащил два пояса за счет шанса панчера. Глупо это не признавать, к тому же, эта формулировка никак не унижает победителя. Он был готов к решающему удару, изучил эту слабость противника и в момент, когда практически потерял все, вложился в апперкот и досрочно финишировал Диллиана.

За семь лет Поветкин проиграл статус важнейшего из бойцов России Хабибу Нурмагомедову – примерно так же, как бокс уступает в этой схватке смешанным единоборствам. Бои в ринге критиковали за слабую динамику, нулевую зрелищность и мощную предсказуемость, но поединок Русского витязя как будто послал в нокаут всех критиков. Оказывается, и между канатами еще можно подняться с двух нокдаунов и бабахнуть превосходящего во всем соперника.

Возможно, Поветкин еще вернется на топ-уровень (в декабре 2019-го отводил карьере «еще минимум два годика»), но самое страшное для него – успокоение результатом. Он ведь уступил по очкам Уайту и победил благодаря чуду, пусть и сделал ради этого максимум. В следующих махачах от Александра будут ждать таких же ультрапанчей, и волшебные победы больше никогда не придут. Чтобы вновь добраться до реванша с Джошуа за новые пояса, придется забыть о красивом камбэке с Диллианом. Иначе за двумя нокдаунами последует не шанс панчера, а закономерный нокаут, который окончательно прикончит карьеру.

Онлайн-трансляция боя Александр Поветкин – Диллиан Уайт

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