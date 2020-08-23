Бокс
Поветкин – Уайт

Поветкин ответил на вопрос о завершении карьеры

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Александр Поветкин, Россия

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Мы еще увидим Александра на ринге.

Российский боксер Александр Поветкин прокомментировал победу над Диллианом Уайтом и ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Следил за боями Уайта. Замечал, как он пропускает такие удары, и готовил такие вещи. Возможно, это лучший удар в моей карьере.

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Что хочу ответить тем, кто спрашивает меня о завершении карьеры? Я ничего не хочу ответить, хочу еще побоксировать. Благодарю всех людей и болельщиков, которые в меня верят», – заявил 40-летний Поветкин в интервью после боя.

  • Александр дважды побывал в нокдауне в четвертом раунде, а в пятом нокаутировал соперника.
  • Поветкин отобрал у Уайта пояса временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, а также титул WBC Diamond Championship.

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18/08/2020 В 23:11
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