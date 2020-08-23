Александр Поветкин – Диллиан Уайт
Фото: Getty Images
Цыганский король оценил перфоманс россиянина.
Русский тяжеловес Александр Поветкин победил Диллиана Уайта из Великобритании на турнире Matchroom Fight Camp в английском Брентвуде – боксер заслужил похвалу от Тайсона Фьюри.
Король Цыган репостнул твит WBC о победе Поветкина и подписал: «40 & гордый».
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- Перед поединком Уайт открыто говорил о желании драться с Фьюри или Энтони Джошуа после победы над Александром.
- По контракту Поветкин обязан выйти на матч-реванш.
Поветкин воскрес с двух нокдаунов и выключил Уайта. Поймал шанс панчера, но нужны правильные выводы
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