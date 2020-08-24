В решающий момент боксер не повторил то, что много раз делал на тренировках.

Британский боксер Диллиан Уайт прокомментировал поражение от Александра Поветкина в бою за временный титул WBC.

«Ни о чем не жалею, это был замечательный бой, и Поветкин здорово себя показал. Знаю, что могу побить его. Я демонстрировал это с первого раунда. Он очень опытен. Хотя его команда была на грани того, чтобы снять его с боя, он провел один из лучших ударов в карьере. Супертяжелый вес полон драмы, взлетов и падений.

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Пропущенный удар – глупая ошибка. На тренировках я блокировал такие сто раз. Но в единственный момент, когда мне нужно было это сделать, я опоздал. Поветкин едва стоял на ногах, я прессинговал его. Но это супертяжелый вес, такое бывает», – цитирует 32-летнего Уайта Sky Sports News.

Поветкин дважды побывал в нокдауне в четвертом раунде, а в пятом нокаутировал соперника.

Российский боксер отобрал у Уайта пояса временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, а также титул WBC Diamond Championship.

Поветкин воскрес с двух нокдаунов и выключил Уайта. Поймал шанс панчера, но нужны правильные выводы

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