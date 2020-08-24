Диллиан Уайт
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В решающий момент боксер не повторил то, что много раз делал на тренировках.
Британский боксер Диллиан Уайт прокомментировал поражение от Александра Поветкина в бою за временный титул WBC.
«Ни о чем не жалею, это был замечательный бой, и Поветкин здорово себя показал. Знаю, что могу побить его. Я демонстрировал это с первого раунда. Он очень опытен. Хотя его команда была на грани того, чтобы снять его с боя, он провел один из лучших ударов в карьере. Супертяжелый вес полон драмы, взлетов и падений.
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Пропущенный удар – глупая ошибка. На тренировках я блокировал такие сто раз. Но в единственный момент, когда мне нужно было это сделать, я опоздал. Поветкин едва стоял на ногах, я прессинговал его. Но это супертяжелый вес, такое бывает», – цитирует 32-летнего Уайта Sky Sports News.
- Поветкин дважды побывал в нокдауне в четвертом раунде, а в пятом нокаутировал соперника.
- Российский боксер отобрал у Уайта пояса временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, а также титул WBC Diamond Championship.
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