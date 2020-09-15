«Я отдохнул, провел время с семьей, и теперь, когда известна дата реванша, скоро вновь отправлюсь в тренировочный лагерь и будут готовиться так же тщательно, как и в первый раз, – цитирует 41-летнего Поветкина «Мир бокса». – Диллиан Уайт – хороший, сильный боксер, я это говорил и до первого боя и после него. Буду готов выйти на ринг 21 ноября. Уверен, мы вновь покажем хороший и красивый бокс».