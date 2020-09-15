Названа дата реванша между российским боксером-тяжеловесом Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.
Поединок состоится 21 ноября – Уайт опубликовал в инстаграме официальную афишу.
«Я отдохнул, провел время с семьей, и теперь, когда известна дата реванша, скоро вновь отправлюсь в тренировочный лагерь и будут готовиться так же тщательно, как и в первый раз, – цитирует 41-летнего Поветкина «Мир бокса». – Диллиан Уайт – хороший, сильный боксер, я это говорил и до первого боя и после него. Буду готов выйти на ринг 21 ноября. Уверен, мы вновь покажем хороший и красивый бокс».
- Первый поединок за временный титул WBC состоялся 22 августа, Поветкин победил техническим нокаутом в пятом раунде.
- Статистика Александра на профессиональном ринге – 36 побед, два поражения и одна ничья. У его соперника – 18 побед и два проигрыша.