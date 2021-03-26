В полночь 28 марта состоится бой-реванш между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Впервые спортсмены вышли в ринг 22 августа 2020 года, Поветкин победил техническим нокаутом в 5-м раунде и завоевал титул временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

Что нужно знать о реванше

Изначально повторная встреча Поветкина и Уайта должна была состояться 21 ноября 2020 года, но Поветкин заболел коронавирусом, и поединок отложили. Его перенесли на 30 января, а затем и на 28 марта.

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Место встречи, мягко говоря, необычное – футбольное поле в Гибралтаре. На «Виктория Стэдиум» играют национальная сборная страны и несколько клубов местной лиги. Арена вмещает 5 тысяч зрителей.

Церемония взвешивания показала, что Уайт тяжелее Русского Витязя на 8,5 кг (112 против 103,5). Что касается дуэли взглядов, то эта процедура прошла чинно и мирно – соперники посмотрели друг на друга и без провокаций разошлись, отбив кулачки.

Что по статистике? 41-летний Поветкин имеет за плечами 36 побед и 2 поражения при одной ничьей в 39 боях. У Уайта – 29 боев, 27 побед, 2 поражения.

Кто что сказал

Поветкин: «Победа нокаутом? Я об этом не думаю. Я всегда выхожу на бой выигрывать. Мне нет разницы с кем боксировать и как, я всегда выхожу за победой. И больше я ни о чем не думаю».

Уайт: «Мне нужна победа. Я ненавижу проигрывать, и я хочу сравнять счет. Таков мой план. Я был в разных боях, я подстраивался под соперника и выигрывал разными способами. Я буду делать то, что нужно для победы. Мой тренер подготовил разные планы, мы работали над многими аспектами, так что не важно каким способом, главное победа».

Александр Поветкин Фото: Getty Images

Также комментарий к поединку дал гражданин РФ и легендарный боксер Рой Джонс:

«Поветкин постоянно приспосабливался в своем первом бое, он поднимался с пола, подстраивался, менялся и смог достать Уайта. Факт, что он достал и нокаутировал Уайта, значит, что он сможет сделать это еще. Определяющим фактором станет то, как Поветкин будет боксировать в этот раз и кто сможет быстрее подстроиться к бою. Поветкин знает, что, если он захочет, он достанет Уайта. Но Уайт знает то же самое, что он сможет достать Поветкина. Этот бой полностью про то, кто быстрее подстроится, кто быстрее будет меняться. Тот, кто сделает это быстрее, тот и будет победителем. Я думаю, что Поветкин сможет достать его еще раз. Но, как я уже сказал, Диллиан тоже хороший боец, так что посмотрим, что будет».

Котировки букмекеров

Победа Поветкина: 3,85

Ничья: 25

Победа Уайта: 1,35

Букмекеры, несмотря на победу Поветкина в первом бою, не верят в его повторный успех. Наиболее вероятный исход реванша – победа Диллиана нокаутом или TKO (кэф – 1,72). Еще один КО Русского Витязя оценен жирнейшим коэффициентом 4,5.

Где смотреть бой

В прямом эфире поединок покажет РЕН-ТВ, трансляция начнется примерно в 0:15 (мск). По подписке бой можно увидеть на сервисах Amediateka и DAZN.

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