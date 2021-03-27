Опубликовано 27/03/2021 в 23:13 GMT | Обновлено 27/03/2021 в 23:18 GMT

Русский боксер Александр Поветкин проиграл в поединке за титул временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

Поветкин во дворце спорта Europa Point Sports Complex на Гибралтаре проводил реванш против британца Диллиана Уайта. Уайт отлично начал бой и нанес сильный удар справа еще в первом раунде.

Диллиан пошатнул русского спортсмена в третьем раунде, а в сдедующем отрезке повалил соперника на канвас. Рефери в ринге оценил состояние Поветкина, досрочно прекратил поединок и присудил победу британскому боксеру.

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Уайт выиграл нокаутом в четвертом раунде и вернул чемпионский пояс в тяжелом весе по версии WBC.

В первом поединке Поветкин в августе 2020 года сенсационно выиграл техническим нокаутом в пятом раунде.

В другом бою основного карда боксерского вечера Тед Чизмен победил Джеймса Меткалфа и завоевал вакантный титул чемпиона Британии в первом среднем весе.

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