Русский боксер Александр Поветкин проиграл в поединке за титул временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.
Поветкин во дворце спорта Europa Point Sports Complex на Гибралтаре проводил реванш против британца Диллиана Уайта. Уайт отлично начал бой и нанес сильный удар справа еще в первом раунде.
Диллиан пошатнул русского спортсмена в третьем раунде, а в сдедующем отрезке повалил соперника на канвас. Рефери в ринге оценил состояние Поветкина, досрочно прекратил поединок и присудил победу британскому боксеру.
Бокс
«Чтоб поменьше болтал». Поветкин уколол Уайта в ожидании реванша
Уайт выиграл нокаутом в четвертом раунде и вернул чемпионский пояс в тяжелом весе по версии WBC.
- В первом поединке Поветкин в августе 2020 года сенсационно выиграл техническим нокаутом в пятом раунде.
- В другом бою основного карда боксерского вечера Тед Чизмен победил Джеймса Меткалфа и завоевал вакантный титул чемпиона Британии в первом среднем весе.
Бокс
Промоутер Усика: «Даже гипотетически не рассматривали возможность поединка с Поветкиным»
Бокс
Ringpolska: в следующем бою Поветкин может подраться с Усиком